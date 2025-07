Partido DEM brinda detalles sobre la primera etapa del desarme del PKK

Ayşegül Doğan, portavoz del Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (Partido DEM), ofreció ayer una rueda de prensa en la que habló sobre la situación actual en Turquía en el marco del proceso de paz que impulsa el movimiento político kurdo y Abdullah Öcalan, el líder kurdo encarcelado desde 1999 en la isla-prisión de Imrali.

“Sabemos que si Turquía no puede lograr la paz, no podrá democratizarse”, afirmó al representante del Partido DEM. Doğan se refirió a la posible creación de una comisión parlamentaria para acelerar el proceso de paz: “Ahora podemos decir que estamos a punto de entrar en una nueva fase. Podemos hablar de varios pilares de esta nueva fase. Uno de estos pilares es, por supuesto, la comisión que se espera formar en el Parlamento. Las reuniones sobre esta comisión, las expectativas de los partidos políticos sobre su funcionamiento y la búsqueda de consenso entre las diferentes expectativas y demandas. Esta etapa es importante. Como Partido DEM, desde el principio, hemos realizado un gran esfuerzo para lograrlo. Hay expectativas en la sociedad, hay demanda, hay deseo y también apoyo. Vemos esto también”.

“Todos vemos que se ha formado un consenso en torno a la comisión en el Parlamento. Existe dicho consenso en la sociedad, y también observamos que existe un acuerdo entre los partidos políticos -agregó-. La idea de una comisión es importante porque puede desempeñar un papel fundamental en lo que se debe hacer a partir de ahora. Este pilar debe fortalecerse. Puede fortalecerse con preparativos legales y legislativos”.

Doğan indicó que “es un tema muy importante en términos de consenso social, es decir, legitimidad social. Por esta razón, deseamos que la comisión se establezca mediante una normativa legal. Sin embargo, como ya hemos dicho, damos importancia al consenso que se forje entre los partidos políticos. Nos preocupa el consenso que se forje entre ellos”.

“Si lo analizamos desde la perspectiva del ámbito de actividad de una comisión que se establezca con base legal, creemos que tendrá resultados más efectivos y duraderos -explicó-. Por eso, nuestra propuesta desde el principio es que, para lograr resultados efectivos y duraderos, la comisión debe situarse por encima de los intereses de los partidos políticos y atender las preocupaciones de la sociedad. Debe tener poderes especiales y, de ser posible, constituirse sobre una base legal, lo cual es posible. Puede haber debate sobre su viabilidad. Como Partido DEM, preferimos y nos preocupa que se constituya de esta manera. Como dije, consideramos importante la búsqueda de consenso al respecto”.

La portavoz indicó que “como partido político, insistimos en la paz social. Nos centramos en llegar a los segmentos más amplios de la sociedad. Es decir, si la comisión decide aplicar dicho procedimiento, cuando sea necesario, podrá celebrar reuniones. De ser necesario, podrá solicitar informes a expertos en la materia. De ser necesario, podrá solicitar documentos. En los procesos de toma de decisiones o recomendaciones, también debemos establecer un mecanismo que pueda recibir las contribuciones de quienes piensan diferente o que han trabajado por la paz y la democracia hasta la fecha”.

Para Doğan, “uno de los principios indispensables para nuestro partido es el pluralismo. Por eso creemos que el pilar social debe ser sólido y, a través de mecanismos que se establezcan en la sociedad, ya sea una subcomisión u otras fórmulas, debe llegar a la comisión y ser evaluado. Esto es importante para nosotros y nosotras. También creemos que es importante para el funcionamiento democrático. También será importante para la comisión qué se puede hacer con los partidos que no tienen un grupo parlamentario, cómo se puede garantizar su participación y cómo se pueden recibir sus opiniones, sugerencias y apoyo”.

La integrante del Partido DEM reiteró que “estamos entrando en una nueva fase. Según la información que nos han compartido, la próxima semana, tras una serie de pasos, presenciaremos juntos y juntas un momento histórico. De nuevo, según la información que nos han compartido, se habla mucho sobre la ubicación y hay muchos informes al respecto. No podemos confirmarlos directamente. Sin embargo, esto se aclarará con las declaraciones que emitan las partes. Como Partido DEM, podemos compartir la información que nos han proporcionado. Se prevé un paso histórico en el Gobierno Regional de Kurdistán. Este paso también se llevará a cabo de acuerdo con las decisiones del Congreso (del Partido de los Trabajadores de Kurdistán -PKK-).

“Uno de los actores importantes del proceso es el Partido DEM. Por lo tanto, también estamos realizando algunos preparativos al respecto. Como Partido DEM, somos conscientes de la gran importancia de este paso histórico -analizó Doğan-. Si bien nuestra información sobre el contenido aún es limitada, aunque no seamos los destinatarios directos de este asunto, tanto por las declaraciones de las partes como por la información que nos han compartido, entendemos que presenciaremos un acontecimiento muy importante no solo para toda Turquía, sino también para Medio Oriente. Este acontecimiento no es solo un momento de testimonio, sino también de responsabilidad. Nadie debería considerar el punto al que se ha llegado como un momento de alivio. Nos encaminamos hacia una etapa que requiere mayor responsabilidad y pasos más firmes y concretos. Por eso, antes de que la Asamblea General concluya, antes de que el Parlamento se tome un descanso de sus labores, decimos que establezcamos la comisión de la manera más rápida y eficaz posible y que la comisión continúe su labor”.

Doğan aseguró que “el eco y el resultado de esto solo pueden ser posibles a través de un marco político y legal. Lo que se necesita ahora, repito, es trabajar más en lugar de caer en la complacencia, asumir una mayor responsabilidad para que el proceso de paz y sociedad democrática pueda alcanzar su objetivo ante estos acontecimientos. Si no asumimos una mayor responsabilidad ante estos acontecimientos, podríamos enfrentar dificultades para que este proceso sea permanente”.

Al ser consultada si se conocerá un nuevo mensaje de Öcalan sobre el proceso de desarme del PKK y en dónde se llevaría a cabo, Doğan dijo: “Esperamos que se dé un paso histórico la próxima semana, en consonancia con el ‘Llamado a la paz y una sociedad democrática’ de Öcalan del 27 de febrero y las decisiones del Congreso (del PKK) tomadas el 12 de mayo. No podemos darles una fecha exacta. Como comprenderán, esto no es algo que se desarrolle bajo nuestra iniciativa. Este proceso tiene sus partes. Las partes directamente involucradas deben hacer el anuncio. Sin embargo, según las declaraciones de representantes estatales y administradores de la organización, y la información que nos han proporcionado, el desarrollo de la nueva fase es el siguiente: la próxima semana esperamos un avance en materia de desarme, de acuerdo con las decisiones del Congreso. La fecha exacta aún no está clara”.

Doğan puntualizó que una posible primera entrega de armas por parte del PKK se realizará la región del Kurdistán iraquí (Bashur). “Aún no se ha confirmado si será en (las ciudades de) Erbil o Sulaymaniyah. Pero no importa en qué ciudad -indicó-. Lo importante es que nos acercamos a un momento histórico. Lo importante es que, en este proceso, todas las partes deben hacer todo lo necesario y que este estado de no conflicto se haga permanente. Una vez más, lo que sea necesario para poner fin a la guerra y desactivar completamente las armas, ahora es el momento de hacerlo. También esperamos una declaración de Abdullah Öcalan sobre este asunto en los próximos días”.

La representante del Partido DEM declaró que no tenían información sobre una posible ceremonia de desarme ni sobre la difusión de imágenes al día siguiente. “Quiero aclarar que la información atribuida a fuentes del Partido DEM no está confirmada por nosotros y nosotras como partido. No tenemos información basada en nuestras propias fuentes. Creo que ahora comprendemos nuestra postura. Esperamos que esto ocurra la próxima semana. También esperamos que Öcalan emita una declaración y un mensaje sobre este asunto en los próximos días”.

Por último, Doğan señaló que no tienen información sobre si el mensaje se transmitirá en video, pero expresó su deseo y el de toda la sociedad es ese.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina