Guerrillas kurdas denuncian ataques masivos de Turquía

El Centro de Prensa de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG, una de las guerrillas vinculadas al Partido de los Trabajadores de Kurdistán -PKK-) publicó el balance de los ataques llevados a cabo por el ejército turco contra las Zonas de Defensa de Medya, controladas por la insurgencia en Bashur (sur de Kurdistán, norte de Irak) en el mes de marzo.

En la declaración difundida por las HPG recordó que el PKK declaró un alto el fuego el 1 de marzo de 2025, basándose en el “histórico llamamiento” de su fundador, Abdullah Öcalan, encarcelado desde 1999 en la isla-prisión de Imrali, en Turquía.

“Ese mismo día, el Cuartel General del Centro de Defensa del Pueblo ordenó a nuestras fuerzas principales en Turquía y Bakur (Kurdistán del Norte), a los equipos fedayines especiales, a las unidades de autodefensa y a todas las unidades autónomas que cumplieran con esta decisión de alto el fuego. Todas nuestras fuerzas acataron esta orden de nuestro partido (PKK) y nuestra comandancia”, expresaron las HPG.

“El mes de marzo además es el mes sagrado del Ramadán para el mundo islámico -agregaron-. A pesar de la decisión de nuestro partido y del alto el fuego de nuestras fuerzas, el Estado turco, colonialista y genocida, y el gobierno fascista del AKP continuaron sus ataques en Bakur y en las Zonas de Defensa de Medya durante este mes”.

Según las HPG, el mesa pasado “el ejército turco de ocupación atacó nuestros túneles de guerra en las Zonas de Defensa de Medya once veces con armas químicas, nueve veces con armas prohibidas y nueve veces con drones cargados con explosivos. Al mismo tiempo, las zonas de resistencia fueron bombardeadas 169 veces por aviones de guerra, 98 veces por helicópteros de ataque y 11.289 veces con armamento pesado, artillería y obuses”.

En el comunicado se puntualizó que las guerrillas kurdas intervinieron en trece ocasiones “contra los ataques de los invasores, basándose en la legítima defensa, y los detuvo. Simultáneamente, un UCAV tipo Akinci del Estado turco, que realizaba actividades de reconocimiento aéreo y ataque, fue derribado por nuestras Fuerzas de Defensa Aérea Şehîd Delal el 16 de marzo de 2025 a una altitud de 9645 metros en los cielos de Qandil”.

“Al observar los ataques del ejército turco durante el mes de alto el fuego, queda claro que una potencia que ha perpetrado tantos ataques no desea que la guerra termine, sino que continúe -señalaron-. De no ser así, no habría llevado a cabo ataques aéreos y terrestres contra una fuerza en posición de alto el fuego. Esto demuestra que existe una postura e insistencia a favor de la continuación de la guerra, no de su cese”.

Las HPG detallaron el balance de la siguiente manera:

Ataques del ejército turco

-Ataques de aviones de combate: 169

-Ataques con helicópteros: 98

-Ataques con armas químicas: 11

-Ataques con drones cargados de explosivos: 9

-Ataques con explosivos prohibidos: 9

-Ataques con armas pesadas, artillería y obuses: 11.289

Intervención de la guerrilla

-Intervenciones contra ataques: 13

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina